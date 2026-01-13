La suite après la publicité
Bénin

Glo-Djigbé: un réseau de vol de câbles neutralisé par la police

Dans la zone industrielle de Glo-Djigbé, les forces de sécurité ont porté un coup sévère à un réseau spécialisé dans le vol de câbles électriques.

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
SOCIéTé
Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
L’opération, menée par la Police républicaine, a permis de démanteler une organisation structurée qui opérait au détriment des installations techniques du site.

Selon les informations recueillies, les individus mis en cause s’introduisaient sur les emprises industrielles pour sectionner et emporter des câbles destinés aux infrastructures énergétiques. Ces actes répétés causaient d’importants préjudices matériels et exposaient les équipements à des risques de dysfonctionnement, voire d’interruption d’activités.

L’intervention des forces de l’ordre a conduit à l’interpellation de plusieurs suspects ainsi qu’à la saisie de matériels utilisés pour les opérations de vol. Les enquêtes préliminaires ont mis en évidence un mode opératoire organisé, laissant penser à l’existence d’un circuit de revente des câbles dérobés

Les personnes arrêtées ont été placées à la disposition de la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Les autorités sécuritaires ont, pour leur part, réaffirmé leur détermination à renforcer la surveillance de la zone industrielle, stratégique pour l’économie nationale, et à prévenir toute atteinte aux installations publiques et privées.

