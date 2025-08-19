PAR PAYS
Glazoué: l’UPR dément les accusations de débauchage portées par Jacques Ayadji

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Jacques Ayadji - Président de Moele Bénin
Jacques Ayadji - Président de Moele Bénin Ph: Présidence Bénin
Le dimanche 17 août 2025, la coordination communale de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) de Glazoué a réagi avec fermeté aux propos de Jacques Ayadji, président du Moele-Bénin. Celui-ci avait accusé le député Edmond Agoua de pratiques de débauchage politique.

Réunis en urgence, les responsables de l’UPR ont rejeté des accusations qu’ils jugent « diffamatoires » et défendu le parcours politique de leur leader. « Le député Edmond Agoua incarne un exemple de constance et d’efficacité politique », ont-ils affirmé, qualifiant les déclarations de Jacques Ayadji de simple « provocation ».

Pour appuyer leur position, les responsables ont cité plusieurs figures locales, dont Ailo Aristide et Faustin Assongba, rappelant que leurs liens avec Edmond Agoua étaient antérieurs à leur adhésion au Moele-Bénin. « Qui débauche donc les militants de qui ? », se sont-ils interrogés, estimant que les difficultés internes du Moele-Bénin expliquent mieux la perte de ses membres.

La coordination de Glazoué a également souligné le « faible poids politique » du parti de Jacques Ayadji dans la région. À titre d’exemple, elle a rappelé que lors des législatives de 2023, le parti Moele-Bénin n’avait obtenu que 758 voix dans l’arrondissement d’origine de son président, loin des résultats enregistrés par Edmond Agoua.

Dans un ton critique, l’UPR a invité Jacques Ayadji à rejoindre ses rangs pour « préserver la cohésion de la mouvance présidentielle », estimant que son parti n’a pas les moyens d’atteindre les seuils électoraux requis pour siéger au Parlement.

