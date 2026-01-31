Gims au défilé Louis Vuitton : apparition qui relance les questions sur une nouvelle compagne

Gims a de nouveau attiré l’attention du public après son apparition au défilé Louis Vuitton, au bras d’une femme qui n’est ni Demdem ni Antonella. Depuis l’annonce de son divorce le 15 juin 2025, la vie sentimentale du rappeur fait l’objet de nombreuses spéculations : succession d’apparitions publiques et silence du principal intéressé alimentent les discussions sur les réseaux sociaux.

La séquence diffusée en ligne montre l’artiste marchant dans les allées du défilé lors de la Fashion Week de Paris, dont le coup d’envoi est mentionné au 20 janvier 2025 dans les comptes rendus de la manifestation. Sur les images, Gims est accompagné d’une femme distincte de celles identifiées précédemment lors de ses sorties. À ce stade, ni le chanteur ni la personne qui l’accompagnait n’ont communiqué d’informations permettant d’établir la nature de leur lien.

Les réactions sur la Toile ont été rapides : internautes et comptes people ont partagé la vidéo, formulé des interrogations et multiplié les hypothèses. Certains évoquent la possibilité d’une nouvelle relation amoureuse, d’autres appellent au respect de la vie privée. Aucune source officielle liée à l’artiste n’a confirmé l’identité de la femme aperçue ni précisé s’il s’agit d’une accompagnatrice pour l’événement.

Retour sur le divorce avec Demdem et les apparitions avec Antonella

Le 15 juin 2025, Demdem a annoncé sur Instagram la fin de son union avec Gims, précisant qu’il s’agissait d’un divorce. Demdem est la mère des quatre enfants du chanteur et le couple avait été réuni pendant plus de vingt ans, malgré une présence publique plutôt mesurée au fil des années.

Quelques mois après cette annonce, des images datées d’octobre 2025 ont montré Gims à Dubaï en compagnie d’une femme identifiée comme Antonella, lors d’une soirée. Ces apparitions avaient alors suscité un vif intérêt des internautes, plusieurs commentateurs y voyant le signe d’un possible apaisement côté sentimental. Le principal intéressé n’a, là encore, ni confirmé ni démenti ces interprétations.

Entre l’annonce du divorce, l’apparition à Dubaï avec Antonella et la présence au défilé Louis Vuitton au bras d’une autre femme, la chronologie des faits publics établit une série d’événements observables mais non explicités par des déclarations officielles. Les informations disponibles proviennent principalement d’images et de publications conformes aux dates mentionnées ci‑dessus.

Sur le plan privé, Gims reste pour l’heure discret et n’a fourni aucun élément concret permettant d’établir l’existence d’une relation durable avec l’une ou l’autre des femmes aperçues lors de ses récentes sorties publiques.