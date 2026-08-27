Ligue Europa : les 36 qualifiés connus avant le tirage du 28 août

L'UEFA organise vendredi à Monaco le tirage de la phase de ligue 2026-2027. Les clubs engagés découvriront huit adversaires avant la publication du calendrier détaillé annoncée pour le 30 août.

Les 36 équipes appelées à disputer la phase de ligue 2026-2027 de la Ligue Europa sont désormais connues avant le tirage prévu vendredi 28 août à Monaco. Cette étape doit fixer les huit adversaires de chaque club et lancer concrètement la campagne européenne avant le début des matches à la mi-septembre.

L’UEFA a programmé le tirage à 13h00 CET. Selon l’instance, chaque formation affrontera huit adversaires, avec deux rencontres contre des clubs issus de chacun des quatre chapeaux de la phase de ligue.

Dans les répartitions publiées par GOAL Italia avant l’affichage officiel du tirage, Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad et Marseille apparaissent dans le chapeau 1.

L’UEFA prévoit de publier le calendrier détaillé au plus tard le 30 août. La phase de ligue débutera les 16 et 17 septembre 2026.