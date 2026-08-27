« L’Amour est dans le pré » : Manon répond sur TikTok aux reproches la disant superficielle

Candidate de la saison 21 de l’émission de M6, l’éleveuse et dresseuse de chevaux de Haute-Garonne a publié le 25 août une vidéo d’autodérision montrant son quotidien à l’écurie.

Manon, candidate de la saison 21 de L’Amour est dans le Pré, a publié le 25 août sur TikTok une vidéo d’autodérision pour répondre aux reproches la disant superficielle. L’éleveuse et dresseuse de chevaux de Haute-Garonne y montre son quotidien à l’écurie, alors que l’émission diffusée sur M6 commence à installer son profil auprès du public.

Sur la chanson Material Girl de Madonna, la séquence enchaîne des scènes de ramassage de foin, de soins aux chevaux et de préparation de leurs repas, tout en tournant en dérision les remarques sur les faux cils, les tenues ou l’apparence. La légende de la publication précise qu’il s’agit d’« autodérision ».

Manon assume dans cette vidéo aimer bien s’habiller, être coquette et prendre soin d’elle, tout en rejetant l’idée que cela serait incompatible avec le travail à la ferme. Sa réponse reste volontairement ironique, mais elle défend clairement le fait que la coquetterie n’efface ni son activité quotidienne ni son lien avec les animaux.

M6 la présente depuis janvier comme éleveuse et dresseuse de chevaux en Haute-Garonne dans cette 21e saison. Cette prise de parole intervient au lendemain des speed-datings diffusés le 24 août, un moment qui a davantage exposé son profil aux réactions du public.

Dans un article publié le 25 août, la chaîne indique que Sébastien et Kevin sont les deux prétendants que Manon a invités à la ferme pour la suite de l’aventure.