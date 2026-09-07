Bénin: Wilfried Houngbédji en tournée nationale de prise de contact avec les populations

Le ministre et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, entame une vaste tournée de proximité à travers de nombreuses communes du Bénin du 9 au 19 septembre 2026

Cette initiative a pour objectif fondamental de consolider le dialogue direct entre l’exécutif et les citoyens, de présenter les actions menées par les pouvoirs publics et de recueillir de vive voix les préoccupations des administrés.

​De Kandi jusqu’à Porto-Novo, le périple conduira le représentant du gouvernement dans plusieurs localités telles que Nikki, Parakou, Djougou, Boukoumbé, Glazoué, Savalou, Abomey, Allada, Aplahoué, Adjohoun et Kétou. Sur place, il ira à la rencontre de diverses catégories socio-professionnelles, incluant les paysans, les commerçantes des marchés modernes, les étudiants ainsi que les acteurs de la vie socio-économique.

Le programme s’appuiera également sur des émissions radiophoniques pour permettre aux habitants d’interpeller directement le ministre et d’obtenir des éclaircissements sur les politiques publiques.

​La jeunesse et le monde universitaire occuperont une place centrale dans cette tournée à travers des tables rondes et des séances d’échanges ciblées. Des rencontres phares sont d’ores et déjà programmées au sein de l’Université de Parakou, de l’Université d’Abomey et de l’Université de Kétou, l’objectif étant d’aborder de manière concrète les conditions de vie et d’études des apprenants ainsi que les initiatives gouvernementales déployées pour leur épanouissement.

​Le déroulé de ce déplacement national s’articule autour d’un agenda dense, débutant le 9 septembre par une première rencontre citoyenne à Kandi à 11 heures. Le 10 septembre, le ministre participera à une intervention radiophonique à Nikki à 10 heures, suivie d’une étape à l’Université de Parakou dans l’après-midi. Le périple se poursuivra les 11 et 12 septembre à Djougou puis à Boukoumbé, avant une double étape le 13 septembre dans le département des Collines comprenant une émission matinale à Glazoué et une assemblée publique à Savalou l’après-midi.

Enfin, après avoir visité l’Université d’Abomey le 14 septembre, la délégation mettra le cap sur Allada, Aplahoué, Adjohoun et Kétou pour boucler la mission à 8

​Afin de garantir le plein succès de cette initiative de redevabilité et d’écoute, les autorités locales, notamment les préfets et les maires, sont invitées à prêter main-forte pour mobiliser efficacement les populations