Kenya : l’USS Ross accoste à Mombasa après des opérations au Moyen-Orient

Le destroyer lance-missiles américain USS Ross a fait escale à Mombasa après plusieurs mois d’opérations au Moyen-Orient, dans le cadre d’une visite programmée qui souligne la coopération sécuritaire entre Washington et Nairobi.

Le destroyer lance-missiles américain USS Ross (DDG 71) a accosté le 5 septembre 2026 à Mombasa, au Kenya, pour une visite portuaire programmée après plusieurs mois de déploiement au Moyen-Orient. L’escale intervient alors que Washington et Nairobi renforcent leur coopération en matière de sécurité maritime et de logistique régionale.

L’USS Ross, un destroyer de classe Arleigh Burke, opère depuis avril dans la zone de la Cinquième flotte américaine. La marine américaine indique qu’il y a soutenu l’opération Epic Fury ainsi que le dispositif de blocus américain contre l’Iran, après son déploiement en mars avec le groupe aéronaval du George H.W. Bush.

La Sixième flotte américaine n’a toutefois établi aucun lien opérationnel direct entre ces missions au Moyen-Orient et l’escale de Mombasa. Elle présente la visite comme une escale programmée destinée notamment au soutien logistique, au maintien de la disponibilité opérationnelle et aux échanges avec les partenaires kényans.

Le Kenya et les États-Unis entretiennent une coopération de sécurité ancienne, notamment autour de la stabilité régionale et de la sûreté maritime. Nairobi participe chaque année à Cutlass Express, exercice multinational parrainé par les États-Unis en Afrique de l’Est et dans l’ouest de l’océan Indien pour renforcer la lutte contre les activités maritimes illicites et les menaces sécuritaires communes.

Mombasa, point d’appui sur l’océan Indien

L’arrivée de l’USS Ross intervient quelques semaines après le passage de bâtiments britanniques à Mombasa. Ces escales successives illustrent l’importance du port kényan comme point de soutien logistique sur l’océan Indien, dans un contexte de tensions persistantes en mer Rouge et au Moyen-Orient.

Pour le Kenya, cette coopération militaire coexiste avec le rôle commercial stratégique du port de Mombasa, porte d’entrée de marchandises pour plusieurs économies d’Afrique de l’Est. Les autorités américaines présentent l’escale comme un moyen de maintenir la disponibilité de l’équipage et de renforcer les échanges professionnels avec les partenaires maritimes kényans, sans faire du pays un acteur direct des opérations conduites au Moyen-Orient.