Ghana : appel à l’unité autour de Carlos Queiroz

Ibrahim Sannie Daara, ancien responsable de la communication de la Fédération ghanéenne de football, appelle les supporters du Ghana à se rassembler derrière Carlos Queiroz. Selon lui, le sélectionneur portugais hérite d’une mission délicate alors que les Black Stars disposent de peu de temps pour se préparer à la Coupe du monde 2026.

Queiroz a été nommé à la tête de la sélection le 13 avril. À très court terme, il doit préparer une équipe appelée à évoluer dans un groupe particulièrement corsé, où elle croisera les chemins de l’Angleterre, de la Croatie et du Panama.

Si Sannie Daara a fait part de son soutien public, il n’a pas caché ses réserves sur l’impact que le technicien pourra avoir en l’espace de quelques semaines seulement. Il a toutefois insisté sur la nécessité pour les Ghanéens de manifester un accompagnement total — encouragements, ressources et infrastructures — afin d’offrir à l’équipe les meilleures conditions de réussite, rappelant que la réussite du sélectionneur serait celle de tout le pays.

Calendrier et enjeux

Le Ghana entamera son parcours mondialiste par une rencontre contre le Panama, programmée le 17 juin à Toronto. Les Black Stars enchaîneront ensuite face à la Croatie avant d’affronter l’Angleterre, une phase de poules qui promet d’être exigeante tant sur le plan sportif que tactique.