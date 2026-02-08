Géraldine (L’amour est dans le pré) a décidé d’emménager avec Hervé

Géraldine, ancienne candidate de la 20e saison de L’amour est dans le pré sur M6, a annoncé avoir emménagé avec son nouveau compagnon, Hervé, quelques semaines seulement après avoir révélé leur histoire sur les réseaux sociaux. Éleveuse d’alpagas et figure remarquée du programme animé par Karine Le Marchand, elle avait pourtant officialisé une rupture avec Jérôme à la fin de 2025 avant de présenter, le 4 janvier 2026, l’homme qui partage désormais son quotidien.

Lors du bilan de l’émission, Géraldine était apparue aux côtés de Jérôme, laissant croire à nombre de téléspectateurs que le couple allait perdurer. Pourtant, quelques semaines après la fin du tournage, elle annonçait sur son compte Instagram la séparation avec celui qu’elle décrivait comme son « coup de cœur » dans l’émission. Dans son message, la candidate écrivait que l’année 2025 touchait à sa fin et que sa relation avec Jérôme également, tout en indiquant être « sortie grandie » de l’expérience et garder l’espoir de rencontrer la bonne personne.

Le 4 janvier 2026, Géraldine présentait publiquement son nouveau compagnon et publiait une déclaration d’amour à son intention : « Merci d’être entré dans ma vie mon amour. La flamme s’est allumée dès nos premiers échanges. Nous sommes faits l’un pour l’autre. Désormais la vie ne sera plus jamais l’un sans l’autre. Je t’aime. Merci à L’amour est dans le pré sans qui jamais nos chemins ne se seraient croisés. » Un peu plus d’un mois après cette prise de parole, la candidate a partagé des clichés montrant le couple avec des trousseaux de clés identiques, annonçant qu’elle avait pris la décision d’emménager avec Hervé.

Un parcours marqué par une séparation rapide, puis une nouvelle officialisation

La trajectoire sentimentale de Géraldine depuis sa participation à l’émission illustre une bascule rapide entre une séparation et une nouvelle relation rendue publique. Après l’annonce de la rupture avec Jérôme, plusieurs abonnés et fans avaient réagi à son message sur Instagram, exprimant leur déception — certains la qualifiant de « couple préféré » — et lui adressant leur soutien.

Dans ses publications, l’éleveuse d’alpagas a multiplié les remerciements, notamment envers le programme qui, selon elle, a permis la rencontre avec Hervé. Les photos partagées sur ses comptes montrent des moments de complicité et, surtout, un signe concret d’engagement domestique : la possession de clés identiques, symbole du choix d’emménager ensemble après seulement quelques semaines de relation.

La chronologie officielle disponible passe par trois étapes documentées par Géraldine elle-même sur les réseaux : la participation à la 20e saison de L’amour est dans le pré, l’annonce de la fin de sa relation avec Jérôme à la fin de 2025, puis la révélation de son nouveau compagnon le 4 janvier 2026 et, enfin, l’annonce ultérieure de son installation avec Hervé, illustrée par les images du couple et leurs trousseaux de clés.