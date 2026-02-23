George Clooney critique sans détour l’acteur oscarisé Jean Dujardin

Jean Dujardin, de la pastille télévisée Un Gars, Une Fille à l’Oscar pour The Artist, s’est imposé comme un visage incontournable du cinéma français, au point de susciter des remarques directes de stars hollywoodiennes comme George Clooney lors d’une apparition télévisée fin 2025. Retour factuel sur un parcours qui a franchi les frontières.

La carrière de Jean Dujardin débute réellement sous les feux de la rampe avec Un Gars, Une Fille, lancée en 1999 : des saynètes courtes et populaires diffusées avant le journal de 20h00, centrées sur la vie de couple incarnée par Dujardin et Alexandra Lamy. À l’écran comme dans la vie privée, le duo a rapidement captivé le public et contribué à propulser les deux acteurs sur le devant de la scène.

Avant cette visibilité, Jean Dujardin avait pourtant connu d’autres tremplins télévisés, notamment Graines de star sur M6 et la troupe des Nous ç Nous. Avec Un Gars, Une Fille, il incarne un macho de comédie qui séduit l’audience et lui ouvre des portes vers le grand écran, tout en lui permettant d’explorer des registres variés.

Jean Dujardin vu par le taulier d’Hollywood George Clooney

Au cinéma, Jean Dujardin enchaîne comédies populaires et tentatives plus dramatiques. Il devient une tête d’affiche grâce aux succès de Brice de Nice et de la franchise OSS 117, tout en se distinguant dans des films plus sombres tels que Contre-enquête et des drames intimistes comme Un Balcon sur la mer. Il apparaît également dans la comédie chorale Les Petits Mouchoirs, où son bref passage marque les esprits malgré un temps d’écran limité.

La carrière internationale de Dujardin s’accélère avec The Artist, film muet en noir et blanc hommage à l’âge d’or hollywoodien, pour lequel il reçoit l’Oscar du meilleur acteur en 2012. Ce succès lui ouvre des collaborations outre-Atlantique, et le nomme auprès de réalisateurs et acteurs de premier plan.

Parmi ces collaborations, la relation avec George Clooney occupe une place singulière. Clooney, invité de l’émission C à Vous fin 2025, a évoqué la présence de Dujardin sur la scène internationale et a plaisanté autour de la remise des Oscars – dans laquelle Clooney avait été lui aussi nommé la même année que Dujardin – lançant des répliques telles que : “Il vous a piqué l’Oscar…” et mimant une fausse rancœur avec la phrase “Je l’aime pas du tout ce type.”

Les deux acteurs entretiennent toutefois une relation amicale dans la vie privée : ils ont tourné ensemble et partagé des projets publicitaires, dont une célèbre publicité pour du café où l’on retrouve leurs deux visages.