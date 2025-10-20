En Brève

Gaza : Witkoff et Kushner, émissaires américains, en Israël

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
162 vues

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés en Israël lundi 20 octobre pour des discussions avec des responsables israéliens sur la situation à Gaza, a indiqué une porte-parole de l’ambassade des États-Unis. Leur visite fait suite à des frappes israéliennes sur la bande de Gaza et intervient après qu’Israël a accusé le Hamas de violations du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, accusation que le mouvement islamiste palestinien a démentie, rapporte l’AFP.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER