Gaza : un dirigeant du Hamas assure que l’optimisme prévaut

En Brève

Les négociations indirectes en Égypte entre Israël et le Hamas progressent et «l’optimisme» prévaut, a déclaré mercredi 8 octobre Taher al-Nounou, l’un des responsables du mouvement palestinien impliqué dans ces pourparlers. Selon M. Nounou, les médiateurs déploient «de grands efforts pour lever tous les obstacles à la mise en œuvre des différentes étapes du cessez-le-feu», et un esprit d’optimisme règne parmi les participants. Il a ajouté que «aujourd’hui, des listes des prisonniers à libérer ont été échangées», faisant référence aux otages détenus dans la bande de Gaza et aux Palestiniens emprisonnés en Israël susceptibles d’entrer dans un échange qui interviendrait une fois la trêve en vigueur. Les négociations indirectes, impliquant toutes les parties et les médiateurs, se poursuivent à Charm el-Cheikh, dans le Sinaï.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ