Gaza: pourparlers indirects Israël-Hamas au Caire dès dimanche sur les otages

En Brève

Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas tiendront des pourparlers indirects au Caire dimanche 5 et lundi 6 octobre en vue de la libération d’otages et de prisonniers, a rapporté samedi 4 octobre le média égyptien Al-Qahera News, proche des autorités. Al-Qahera News, lié aux services de renseignement égyptiens, indique que les deux délégations se sont mises en route pour ces discussions au Caire, destinées à examiner l’organisation des conditions sur le terrain en vue d’un échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, conformément à la proposition du président américain Donald Trump.

