Gaza: neuf morts dans des tirs israéliens, selon la Défense civile ce vendredi

La Défense civile dans la bande de Gaza, opérant sous l’autorité du Hamas, a déclaré samedi 18 octobre avoir récupéré les dépouilles de neuf Palestiniens tués la veille, selon elle, lors de tirs israéliens visant un bus transportant des déplacés à l’est du quartier Zeitoun, à Gaza-ville. Mahmoud Bassal, porte‑parole de la Défense civile, a indiqué à l’AFP qu’en coordination avec le bureau de la Croix‑Rouge, ses équipes avaient procédé à ces récupérations. L’armée israélienne, pour sa part, a assuré dans un communiqué avoir identifié un véhicule « suspect » franchissant la « ligne jaune » — la limite de retrait convenue dans le cadre du cessez‑le‑feu — et précisé qu’après des tirs de semonce ses soldats avaient ouvert le feu pour « éliminer la menace », « conformément à l’accord ».

