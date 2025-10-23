Gaza : l’OMS chiffre à au moins 7 milliards de dollars la reconstruction du système de santé

En Brève

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé, jeudi 23 octobre, qu’au moins 7 milliards de dollars seraient nécessaires pour la seule reconstruction du système de santé de Gaza. Le directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a précisé qu’aucun hôpital n’est pleinement opérationnel : sur 36 établissements, seuls 14 fonctionnent, et la région fait face à une grave pénurie de médicaments, d’équipements et de personnel de santé essentiels, ce qui alourdit le coût et l’urgence de la reconstruction du système de santé de Gaza.