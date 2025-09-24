Gaza : l’Italie dépêche la frégate Virginio Fasan pour d’éventuels secours

PAR PAYS
Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a annoncé mercredi 24 septembre l’envoi d’une frégate militaire pour « d’éventuelles opérations de secours » en faveur de la flottille propalestinienne pour Gaza, qui affirme avoir été attaquée durant la nuit au large de la Grèce. « Pour garantir l’assistance aux citoyens italiens présents sur la flottille, j’ai autorisé l’intervention immédiate de la frégate F591 ‘Virginio Fasan’ de la marine militaire, qui naviguait au nord de la Crète, et qui se dirige vers la zone », a déclaré M. Crosetto dans un communiqué cité par l’AFP.

