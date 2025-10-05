Gaza : l’Iran soutient toute initiative pour l’autodétermination palestinienne

En Brève

À la veille des négociations en Égypte entre Israël et le Hamas visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, l’Iran, proche du Hamas, a déclaré dimanche 5 octobre soutenir « toute initiative » permettant l’autodétermination du peuple palestinien. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères affirme que Téhéran « a toujours soutenu toute initiative visant à mettre fin au nettoyage ethnique, aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité à Gaza » et se dit prêt à participer à l’acheminement de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ