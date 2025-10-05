Gaza : les bombardements israéliens devront cesser en cas d’accord, selon Marco Rubio

En Brève

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a estimé dimanche 5 octobre que les bombardements israéliens dans la bande de Gaza devront cesser pour permettre un accord sur la libération des otages détenus par le Hamas. Selon lui, une fois que les parties se seront entendues sur les modalités logistiques, il sera impossible de libérer des otages au milieu des frappes, qui devront donc s’arrêter ; il a ajouté sur la chaîne CBS qu’un accord sur ces modalités doit intervenir « très rapidement ».

