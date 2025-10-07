Gaza: le Qatar estime qu’Israël aurait dû cesser ses opérations selon le plan Trump

En Brève

Le Qatar, qui se présente comme médiateur dans le conflit à Gaza, a affirmé mardi qu’Israël aurait dû mettre fin à ses opérations militaires dans le territoire palestinien conformément au plan Trump en 20 points. Ce plan fait l’objet de pourparlers cette semaine en Égypte entre le mouvement islamiste Hamas et le gouvernement israélien. « Nous attendons les résultats des négociations dans les prochains jours concernant le cessez-le-feu », a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, ajoutant que « cette question devrait d’abord être adressée à Israël. Il était sensé avoir cessé ses opérations militaires si les déclarations du Premier ministre sur son adhésion au plan Trump étaient vraies. »

