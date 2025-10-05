Gaza : le pape Léon XIV salue des avancées significatives vers la paix

En Brève

Le pape Léon XIV a salué dimanche les « avancées significatives » vers la paix à Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat dans l’enclave palestinienne et à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. « Ces dernières heures, dans un contexte dramatique au Moyen-Orient, des avancées significatives ont été réalisées dans les négociations de paix, qui, je l’espère, aboutiront aux résultats escomptés dans les meilleurs délais », a déclaré le pape américain au terme d’une messe au Vatican, renouvelant ainsi l’appel du Saint-Siège en faveur d’une résolution rapide du conflit et d’un retour à la sécurité pour les civils.

