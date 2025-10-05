En Brève

Gaza : Le Hamas veut un accord et lancer «immédiatement» l’échange de prisonniers (responsable)

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
84 vues

«L’occupation ne doit pas entraver la mise en oeuvre du plan du président Trump. Si l’occupation a de réelles intentions d’aboutir à un accord, le Hamas est prêt», a déclaré un haut responsable. Selon lui, les négociateurs du Hamas, en provenance de Doha, doivent arriver dimanche au Caire avant de se rendre à Charm el-Cheikh pour participer à des négociations indirectes avec la délégation israélienne. Une source palestinienne proche du Hamas a indiqué à l’AFP que les deux délégations seraient hébergées dans le même bâtiment, mais à l’écart des médias.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER