Gaza : Le Hamas veut un accord et lancer «immédiatement» l’échange de prisonniers (responsable)

En Brève

«L’occupation ne doit pas entraver la mise en oeuvre du plan du président Trump. Si l’occupation a de réelles intentions d’aboutir à un accord, le Hamas est prêt», a déclaré un haut responsable. Selon lui, les négociateurs du Hamas, en provenance de Doha, doivent arriver dimanche au Caire avant de se rendre à Charm el-Cheikh pour participer à des négociations indirectes avec la délégation israélienne. Une source palestinienne proche du Hamas a indiqué à l’AFP que les deux délégations seraient hébergées dans le même bâtiment, mais à l’écart des médias.

