Gaza : la Turquie envoie une délégation aux pourparlers en Égypte

Une délégation turque dirigée par le chef des services de renseignement (MIT), Ibrahim Kalin, participera mercredi 8 octobre aux négociations en Égypte visant à conclure un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, a rapporté mardi l’agence étatique Anadolu. Selon l’agence, citant des sources sécuritaires, le directeur du MIT a tenu des entretiens bilatéraux avec des responsables américains, égyptiens, qataris et du mouvement Hamas avant le début des pourparlers.

