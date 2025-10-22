Gaza: Israël rend 30 corps palestiniens, selon le ministère de la Santé sous contrôle du Hamas

En Brève

Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l’autorité du Hamas, a annoncé mercredi 22 octobre que 30 nouvelles dépouilles de Palestiniens ont été restituées à Gaza par Israël via la Croix-Rouge, portant à 195 le nombre de corps rendus depuis le 10 octobre. Dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu négocié sur la base du plan présenté par le président américain Donald Trump, Israël doit remettre 15 corps de Palestiniens pour chaque Israélien décédé rendu. L’armée israélienne a indiqué mercredi matin avoir identifié deux corps d’otages récupérés la veille à Gaza comme étant ceux de Tamir Adar et d’Aryeh Zalmanovich ; depuis le 10 octobre, 15 des 28 otages décédés retenus dans la bande de Gaza ont été rendus.

