Gaza: Israël rend 30 corps palestiniens, selon le ministère de la Santé sous contrôle du Hamas

Titre de l'article sur l'identification des otages israéliens Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.

Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l’autorité du Hamas, a annoncé mercredi 22 octobre que 30 nouvelles dépouilles de Palestiniens ont été restituées à Gaza par Israël via la Croix-Rouge, portant à 195 le nombre de corps rendus depuis le 10 octobre. Dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu négocié sur la base du plan présenté par le président américain Donald Trump, Israël doit remettre 15 corps de Palestiniens pour chaque Israélien décédé rendu. L’armée israélienne a indiqué mercredi matin avoir identifié deux corps d’otages récupérés la veille à Gaza comme étant ceux de Tamir Adar et d’Aryeh Zalmanovich ; depuis le 10 octobre, 15 des 28 otages décédés retenus dans la bande de Gaza ont été rendus.

