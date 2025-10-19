Gaza : Israël identifie une nouvelle dépouille d’otage

En Brève

Les autorités israéliennes ont annoncé dimanche 19 octobre avoir identifié la dépouille de Ronen Engel, l’un des deux otages décédés remis la veille par le Hamas. L’armée israélienne a déclaré «avoir informé la famille de l’otage Ronen Engel» du retour de ses restes en Israël, information confirmée par le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahu, qui a réitéré qu’Israël ne ferait «aucun compromis» et ne ménagerait pas ses efforts «tant que tous les otages tombés ne seront pas rapatriés». Âgé de 54 ans et résident du kibboutz Nir Oz, Ronen Engel avait été enlevé chez lui et tué par le Hamas le 7 octobre 2023 ; son corps avait été emmené et retenu dans la bande de Gaza, et sa mort avait été prononcée le 1er décembre 2023, selon l’AFP.

