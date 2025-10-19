En Brève

Gaza : identification du deuxième otage décédé restitué samedi

Les autorités israéliennes ont identifié, dimanche, le deuxième corps restitué samedi par le mouvement islamiste palestinien Hamas comme celui du Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri, a indiqué le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahu, précisant que le gouvernement « reste déterminé, engagé et travaille sans relâche pour rapatrier tous les otages » décédés. La mort de Sonthaya Oakkharasri, ouvrier agricole au kibboutz Beeri dans le sud d’Israël, avait déjà été annoncée le 17 mai 2024, jour où il aurait fêté son 31e anniversaire ; il avait été tué lors de l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 et son corps avait ensuite été transporté à Gaza.

