Gaza : identification du deuxième otage décédé restitué samedi

En Brève

Les autorités israéliennes ont identifié, dimanche, le deuxième corps restitué samedi par le mouvement islamiste palestinien Hamas comme celui du Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri, a indiqué le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahu, précisant que le gouvernement « reste déterminé, engagé et travaille sans relâche pour rapatrier tous les otages » décédés. La mort de Sonthaya Oakkharasri, ouvrier agricole au kibboutz Beeri dans le sud d’Israël, avait déjà été annoncée le 17 mai 2024, jour où il aurait fêté son 31e anniversaire ; il avait été tué lors de l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 et son corps avait ensuite été transporté à Gaza.

