Gaza: frappes dans le nord malgré l’accord, selon la Défense civile

En Brève

Le 9 octobre, la Défense civile de Gaza a rapporté plusieurs frappes israéliennes sur le territoire, survenues après l’annonce nocturne d’un accord entre Israël et le Hamas en vue d’un cessez-le-feu, indique l’AFP. Selon Mohammed Al-Mughayyir, responsable de la Défense civile, l’accord annoncé n’a pas empêché de multiples explosions, notamment dans le nord de Gaza, et des frappes aériennes intenses ont visé la ville de Gaza.

