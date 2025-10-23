Gaza: famine persistante depuis la trêve, l’OMS alerte sur une situation «catastrophique»

En Brève

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé jeudi 23 octobre que l’aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza est « insuffisante » et n’a pas permis d’améliorer la situation dans ce territoire palestinien confronté à la famine. « La faim est toujours présente, car il n’y a pas assez de nourriture » qui parvient dans la bande de Gaza depuis l’entrée en vigueur du cessez‑le‑feu, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qualifiant la situation de « catastrophique ».