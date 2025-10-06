Gaza — discussions indirectes lancées à Charm el-Cheikh

En Brève

À Charm el-Cheikh, des négociations indirectes entre délégations du Hamas et d’Israël, venues en Égypte pour discuter d’un cessez‑le‑feu à Gaza, ont débuté, centrées sur l’échange d’otages contre des prisonniers palestiniens, a rapporté lundi 6 octobre Al‑Qahera News, chaîne liée à l’État égyptien. Selon la même source, des médiateurs égyptiens et qataris « travaillent avec les deux parties pour établir un mécanisme » visant la libération de tous les otages en contrepartie de prisonniers.

