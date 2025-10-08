Gaza : députés espagnols votent un embargo d’armes contre Israël

En Brève

Les députés espagnols ont approuvé, mercredi 8 octobre, un décret-loi instituant un embargo sur les armes à destination et en provenance d’Israël, mesure défendue par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez pour « freiner le génocide » à Gaza. Le texte a été adopté par 178 voix contre 169 ; le gouvernement minoritaire de Pedro Sánchez a finalement obtenu le soutien des quatre députés du parti d’extrême gauche Podemos, qui avaient laissé planer le doute sur leur vote jusqu’à mercredi matin.

