Gaza : aucun déploiement américain prévu, réaffirme un chef de l’armée

En Brève

Le nouveau chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l’amiral Brad Cooper, a annoncé samedi 11 octobre s’être rendu à Gaza pour discuter des modalités de stabilisation de la région, précisant sur X qu’aucune troupe américaine ne serait déployée sur le territoire palestinien. Lors de cette visite, il a exposé un projet de création d’un « centre de coordination civilo-militaire » dirigé par le Centcom, destiné à soutenir la stabilisation du conflit et à encadrer les opérations sur le terrain. Par ailleurs, l’AFP rapportait jeudi qu’un haut responsable américain avait évoqué la possible mobilisation de 200 militaires américains chargés de « superviser » et « observer » la mise en œuvre de l’accord sur Gaza.

