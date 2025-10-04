Gaza : au moins 57 morts dans des frappes israéliennes, selon la Défense civile

En Brève

La Défense civile de Gaza a rapporté au moins 57 morts dans des frappes israéliennes depuis l’aube de samedi, dont 40 dans la ville de Gaza, a déclaré à l’AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de l’organisation de secours opérant sous l’autorité du mouvement islamiste Hamas. Ces bombardements se poursuivent malgré l’appel du président américain Donald Trump à cesser immédiatement l’offensive sur le territoire palestinien.

