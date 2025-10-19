Gaza: au moins 15 morts dans des frappes israéliennes, selon la Défense civile

En Brève

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé dimanche 19 octobre que des frappes israéliennes y avaient fait 15 morts, alors qu’Israël et le Hamas s’accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu. Un premier bilan faisait état d’au moins 11 morts. Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile — service de secours opérant sous l’autorité du Hamas — a déclaré à l’AFP que six des victimes avaient été tuées dans une frappe israélienne visant un « groupe de civils » dans le nord de la bande de Gaza. L’armée israélienne a indiqué à l’AFP qu’elle vérifiait ces affirmations.

