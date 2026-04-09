Gambie : Martin Hackett nommé procureur spécial pour les crimes de l’ère Yahya Jammeh

Le ministère gambien de la Justice a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue le mercredi 8 avril 2026, la nomination d’un procureur spécial chargé d’engager des poursuites contre les crimes commis sous la présidence de Yahya Jammeh. La personne désignée—l’avocat britannique Martin Hackett—hérite d’un dossier lourd et sensible, plus de deux ans après l’adoption d’une loi visant à créer un bureau dédié à ces enquêtes.

Ancien magistrat-conseil auprès d’organismes internationaux, Martin Hackett est réputé pour son expérience sur les dossiers de crimes contre l’humanité, de génocide et d’affaires liées au terrorisme. Ses missions l’ont conduit à travailler pour l’ONU, notamment au Tribunal spécial pour le Liban entre 2015 et 2021, et il a été impliqué dans des procédures concernant des crimes de guerre au Kosovo.

La mission confiée au procureur spécial s’annonce conséquente : le mandat, fixé pour quatre ans et susceptible d’être reconduit, comporte notamment l’instruction et les poursuites contre une soixantaine-dix de personnes identifiées par la Commission nationale pour la Vérité, la Réconciliation et les Réparations (TRRC).

La TRRC, mise en place en 2022, avait demandé à l’État gambien de se pencher sur les exactions perpétrées entre 1994 et 2017 sous le régime de Yahya Jammeh — des violations graves incluant l’exécution sommaire de quelque 240 à 250 personnes, des viols et des actes de torture. Pour rendre possible l’action judiciaire, l’Assemblée gambienne a voté en avril 2024 deux textes : l’un créant officiellement le bureau du procureur spécial, l’autre établissant le cadre procédural pour la suite des poursuites.

Mandat, comptes rendus et attentes

Le ministre de la Justice, Dawda Jallow, a précisé que le nouveau procureur spécial devra faire rapport chaque année au président Adama Barrow, à l’Assemblée nationale, à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ainsi qu’au procureur général. Ce dispositif de reddition de comptes vise à assurer un suivi régulier de l’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires.

La nomination intervient après des critiques répétées d’élus et d’organisations de défense des droits humains, qui ont jugé trop longue la période d’attente avant la désignation d’un responsable pour piloter ces affaires. Le défi placé devant Martin Hackett est donc à la fois juridique et politique : transformer les recommandations de la TRRC en procès effectifs tout en répondant aux exigences de transparence et de réparation des victimes.