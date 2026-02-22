Gambie : le gouvernement alarmé par des ressortissants partis s’enrôler dans des conflits armés à l’étranger

Les autorités de la Gambie ont récemment exprimé une vive préoccupation au sujet de citoyens qui quittent le territoire pour rejoindre des conflits armés à l’étranger. Le phénomène, jugé alarmant par le gouvernement, soulève des inquiétudes tant pour la sécurité nationale que pour la stabilité des familles et des communautés concernées.

Le pouvoir exécutif a fait part de ses craintes quant à l’intention affichée de certains ressortissants de s’enrôler dans des opérations militaires hors du pays, un mouvement qui, selon lui, pourrait avoir des répercussions lourdes sur le plan intérieur. Les responsables évoquent la nécessité de mieux comprendre les flux et les réseaux impliqués afin d’évaluer l’ampleur réelle du problème.

Différents facteurs peuvent expliquer ces départs : vulnérabilité sociale, promesses de revenus, endoctrinement via des canaux en ligne ou contacts privés. Quel que soit le profil des départs, les autorités insistent sur le fait que ces trajectoires posent un risque direct pour les personnes elles-mêmes mais aussi pour l’ordre public à leur retour éventuel.

Les familles se retrouvent souvent démunies face à ces situations, confrontées à l’absence d’informations et à la stigmatisation. Dans plusieurs quartiers, le départ de jeunes vers des zones de conflit laisse des vides sociaux et économiques, renforçant la nécessité d’actions préventives au niveau local.

Voies de réponse et mesures envisagées

Pour contrer ce phénomène, le gouvernement envisage plusieurs leviers : renforcement des dispositifs de surveillance aux frontières, amélioration du partage d’informations entre services, et coopération avec des partenaires régionaux et internationaux pour retracer les itinéraires et démanteler d’éventuels réseaux de recrutement.

Sur le plan préventif, les autorités pointent l’importance d’initiatives d’éducation et de sensibilisation, ainsi que de programmes visant à offrir des alternatives économiques et sociales aux jeunes à risque. Le recours à des campagnes d’information destinées aux familles et aux communautés est également présenté comme une piste prioritaire.

Les questions juridiques et judiciaires figurent aussi parmi les sujets à l’étude : il s’agit d’examiner les cadres législatifs existants, les procédures d’enquête et les possibilités de prise en charge des personnes rapatriées, tout en respectant les droits fondamentaux et en garantissant la sécurité publique.

Enfin, autorités et acteurs de la société civile insistent sur la nécessité d’une meilleure transparence des données et d’un dialogue renforcé entre les institutions, afin d’élaborer des réponses coordonnées et adaptées à l’évolution de la situation.