Galatasaray: Victor Osimhen prévient Liverpool avant le choc d’Anfield

Après la victoire de Galatasaray à l’aller, Victor Osimhen assure que son équipe ne se déplacera pas à Anfield en victime face à Liverpool FC lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’attaquant de Galatasaray, Victor Osimhen, a lancé un avertissement à Liverpool avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club stambouliote se rendra à Anfield avec un court avantage (1-0), acquis lors de la manche aller disputée mardi. Au cours de cette rencontre, l’international nigérian s’est illustré en délivrant la passe décisive pour l’ouverture du score signée Mario Lemina.

Après la rencontre, Osimhen a salué la cohésion qui unit le groupe et les supporters du club turc, tout en appelant à la vigilance avant le déplacement en Angleterre. « Nous formons une véritable famille avec les supporters de Galatasaray. Nous avons réalisé une très belle performance aujourd’hui », a confié l’attaquant. Avant d’ajouter : « Je pense que nous pouvons encore poser des problèmes à Liverpool au match retour. Nous avons fait du bon travail jusqu’à présent. »

Auteur d’une campagne européenne remarquable, Osimhen affiche désormais un bilan de huit contributions décisives dans cette édition de la Ligue des champions (7 buts et 1 passe décisive), un record pour le joueur nigérian sur une seule saison dans la compétition.