Gabon: Sylvia et Noureddin Bongo n’iront pas à Libreville pour leur procès, affirme leur avocat

En Brève

L’ancienne Première dame et le fils du président déchu Ali Bongo ne se rendront pas au Gabon pour leur procès prévu le 10 novembre, a annoncé mercredi leur avocat, Pierre-Olivier Sur, qualifiant l’audience de «procès spectacle». Dans un communiqué, l’avocat français — qui représente des clients placés en liberté provisoire à Londres — a estimé qu’on ne pouvait «attendre de Sylvia et Noureddin qu’ils retournent sous la garde de leurs tortionnaires à Libreville pour cet événement». Les deux personnes, arrêtées le soir du coup d’État d’août 2023, sont notamment poursuivies pour détournement de fonds publics.

