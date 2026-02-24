Gabon : Parfait Onanga-Anyanga nommé chef par intérim du bureau de l’ONU en Afrique centrale

Une décision des Nations unies annoncée ce lundi place le Gabonais Parfait Onanga-Anyanga à la tête par intérim du Bureau régional pour l’Afrique centrale (UNOCA). Le secrétaire général António Guterres a choisi le diplomate pour occuper le poste de représentant spécial en charge de la région.

Parfait Onanga-Anyanga a officiellement commencé ses fonctions ce lundi, assurant la continuité des activités de l’UNOCA. Sa nomination est provisoire : soit sa titularisation sera confirmée, soit un autre responsable sera nommé pour prendre la direction permanente du bureau.

Cette prise de poste intervient alors que le mandat de l’actuel chef, le Nigérien Abdou Abarry, arrive à son terme. La transition doit permettre d’assurer la stabilité des opérations régionales pendant la période de changement de direction.

Le Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale joue un rôle clé dans la coordination des efforts diplomatiques et des initiatives de paix au sein de la sous-région. La nomination d’un responsable intérimaire vise notamment à maintenir l’engagement de l’ONU auprès des pays d’Afrique centrale.

Impacts et attentes

Les observateurs surveilleront désormais la procédure de confirmation ou la recherche d’un successeur permanent, qui déterminera la durée effective du mandat d’Onanga-Anyanga à la tête de l’UNOCA. En attendant, le bureau continuera ses missions habituelles sur le terrain.

La désignation d’un diplomate gabonais pour piloter l’office régional souligne la volonté de l’ONU de préserver une gestion stable des dossiers centrafricains pendant cette phase de transition administrative.