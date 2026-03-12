Gabon : le Trésor émet une OTA à 5 ans mobilisant plus de 100 milliards

Le Gabon a attiré plus de 276 milliards de francs CFA de souscriptions en une semaine sur le marché régional de la dette de la CEMAC, autour d’une émission d’obligations publiques dominée par un emprunt assimilable à 5 ans d’un montant supérieur à 100 milliards FCFA et rémunéré à 5,75 %, selon les données communiquées par le Trésor.

Cette mobilisation rapide des capitaux traduit un regain d’intérêt des investisseurs pour la signature souveraine gabonaise, selon les responsables d’émission. L’opération, organisée sur le marché des titres publics de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), visait explicitement à allonger la maturité de la dette publique et à diversifier les sources de financement du pays.

Les conditions financières retenues pour l’OTA (Obligation du Trésor assimilable) — une durée de cinq ans et un taux fixe de 5,75 % sans décote — ont été présentées par les émetteurs comme compétitives au regard des paramètres régionaux. Le Trésor gabonais a fait preuve de sélectivité dans l’allocation des titres.

Modalités de l’émission et contexte macroéconomique

Sur les 276 milliards FCFA de demandes enregistrées, plus de 65,7 milliards FCFA d’offres ont été rejetés, les montants non retenus ne répondant pas aux conditions financières définies par l’État, selon les éléments publiés par le service du Trésor. Les autorités ont justifié ces rejets par la volonté de préserver une discipline de marché et de maîtriser le coût de l’endettement public.

La démarche s’inscrit dans un contexte macroéconomique que les autorités qualifient d’amélioration. La récente mission du Fonds monétaire international (FMI) à Libreville a été jugée positive par les services de l’État, tandis que le pays renforce ses réserves de devises en lien avec un rapatriement accru de fonds dits RES (ressources externes).

Au plan stratégique, l’exécutif gabonais met en avant l’allongement des maturités comme levier pour stabiliser la trajectoire de la dette et consolider la crédibilité de l’émetteur sur les marchés régionaux. Les autorités soulignent également l’importance des investissements publics en cours pour appuyer la diversification de l’économie nationale.

Des intervenants du marché régional notent que la forte demande observée lors de cette émission illustre un intérêt renouvelé pour les instruments de dette souveraine émis localement au sein de la zone CEMAC. Dans le même temps, plusieurs États africains poursuivent des stratégies visant à réduire leur dépendance aux marchés internationaux et à mobiliser des ressources sur les places régionales.

La souscription globale rapportée pour cette opération a été consolidée en l’espace d’une semaine