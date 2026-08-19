Jean-Luc Lemoine viré de « Samedi d’en rire » au profit de Bernard Montiel, il raconte comment il a appris son départ

Après sept saisons à la tête de l’émission humoristique Samedi en rire, Jean-Luc Lemoine a annoncé ce mercredi 19 août 2026 qu’il quittait la présentation du programme. Cette décision, révélée via ses réseaux sociaux, a pris de court l’animateur qui affirme ne pas avoir été consulté en amont par la production ou la direction de France Télévisions. Malgré le succès de l’émission, qui a vu ses audiences augmenter au fil des années, Jean-Luc Lemoine laisse la place sans en être informé officiellement, donnant ainsi une tournure dramatique à ce départ inattendu.

L’émission Samedi en rire s’est imposée comme un rendez-vous incontournable du samedi soir, mêlant stand-up et sketches, grâce à l’énergie et à l’humour de Jean-Luc Lemoine qui a su fédérer un large public. La progression des audiences a conduit la chaîne à programmer quatre épisodes d’affilée face à la première saison qui ne proposait qu’une diffusion par semaine, signe d’une popularité grandissante et d’un format apprécié des téléspectateurs. Pourtant, malgré ce constat positif, l’animateur a appris indirectement qu’il ne serait pas reconduit à la présentation et ce, sans aucun échange direct avec la production.

Jean-Luc Lemoine, figure familière du petit écran, s’est exprimé sans détour sur la manière dont il a été informé de cette décision. Il a notamment souligné l’absence totale de communication avec la direction, découvrant son éviction dans une déclaration publiée par un autre journaliste sur Internet. Cette absence de contact professionnel a particulièrement surpris et déplu l’animateur qui estime que « un petit coup de fil aurait été apprécié » après son investissement total dans l’émission pendant sept années consécutives.

« Un petit coup de fil aurait été apprécié »

Dans un message poignant publié sur ses réseaux sociaux, Jean-Luc Lemoine a clairement indiqué que la décision ne venait pas de lui. Il s’est dit « surpris » et « choqué » de la manière dont cette information lui a été communiquée. Il rapportait avoir récemment échangé avec la directrice de production autour de la préparation du premier tournage de la huitième saison, ce qui confirmait que le renouvellement semblait acquis. Ce changement soudain et non anticipé a donc pris l’animateur au dépourvu.

« Avec le temps, je commence à avoir un peu d’expérience dans les médias, mais franchement, je n’avais jamais vu ça », a-t-il déploré, soulignant l’incongruité de la situation pour un professionnel de l’audiovisuel de sa stature. Il a également rappelé que l’émission ne s’arrête pas, la chaîne ayant décidé de continuer avec une autre personne à sa place, justifiant ce choix par « des raisons qui leur appartiennent ». Malgré tout, Jean-Luc Lemoine conserve un souvenir positif de cette collaboration intense et fructueuse qu’il qualifie de « 7 saisons de bonheur absolu » passées aux côtés du public et des équipes.

Bernard Montiel pressenti pour remplacer Jean-Luc Lemoine

Selon des sources proches du dossier, notamment CGTV, la production et France Télévisions envisageraient de confier la présentation de Samedi en rire à Bernard Montiel. L’actuel chroniqueur et animateur, connu pour ses nombreuses apparitions télévisées, serait le candidat principal pour reprendre les commandes du programme saison après saison. Toutefois, aucune annonce officielle n’a été faite pour le moment de la part de la chaîne.

Jean-Luc Lemoine, tout en se disant « très privilégié » d’avoir pu faire partie de cette aventure, n’en conserve pas moins une certaine tristesse face à la tournure des événements. Néanmoins, il a souligné qu’il y a « des choses bien plus graves actuellement », relativisant la portée de ce départ dans sa déclaration publique. Il quitte ainsi l’émission après une collaboration longue et très suivie, sans confrontation publique ni polémique additionnelle.