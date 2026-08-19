Togo : deux journalistes français arrêtés et détenus depuis fin juillet, confirme Paris

Deux Français travaillant comme réalisateurs pour une société de production ont été arrêtés au Togo à la fin du mois de juillet, selon les autorités françaises. Leur détention intervient dans le cadre d’une information judiciaire menée à Lomé, tandis que les faits qui leur sont reprochés n’ont pas été précisés.

L’affaire, révélée par la presse togolaise puis confirmée par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, concerne deux professionnels qui travaillaient sur un sujet destiné à une télévision française. Le Quai d’Orsay les présente comme des « réalisateurs » employés par une société de production.

Des médias togolais indiquent que leur travail devait être diffusé par l’une des chaînes de France Télévisions. Le groupe audiovisuel public n’a toutefois pas communiqué sur cette affaire et l’objet exact du reportage reste inconnu.

Selon la diplomatie française, les deux hommes font actuellement l’objet d’une information judiciaire conduite par un juge d’instruction à Lomé. Aucune précision officielle n’a été fournie sur les infractions qui pourraient leur être reprochées, ni sur leur éventuelle mise en examen.

Trois visites consulaires depuis le 27 juillet

Les services consulaires français ont pu rencontrer les deux détenus à trois reprises depuis le 27 juillet. Le ministère affirme suivre leur situation afin de veiller à leurs conditions de détention, à leur état de santé et au respect de leurs droits de la défense.

Le lieu exact de leur interpellation n’a pas été confirmé. Le média togolais L’Alternative évoque une arrestation dans le nord du pays, sans que cette information ait été officiellement validée par les autorités togolaises ou françaises.

Une partie du nord du Togo, notamment la région des Savanes, est placée sous état d’urgence depuis 2022. Cette zone frontalière fait l’objet d’un important dispositif de sécurité en raison d’incursions attribuées à des groupes jihadistes actifs dans le nord du Ghana et du Bénin, ainsi que dans les pays voisins.