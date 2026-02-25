Gabon : Le FMI en visite à Libreville pour évaluer la situation économique

Une équipe du Fonds monétaire international a entamé, ce mercredi 25 février 2026, une mission officielle au Gabon. Pendant dix jours, les experts de l’institution vont procéder à un examen approfondi de la situation économique du pays et discuter des mesures structurelles et budgétaires que pourrait requérir la période à venir.

Cette visite arrive après un revirement net des autorités gabonaises : environ un mois plus tôt, Libreville avait annoncé un changement de cap en se déclarant prête à dialoguer avec le FMI. Le geste de la présidence, perçu comme une main tendue vers l’institution internationale, a ouvert la voie à l’envoi de cette délégation.

Le contexte n’est pas neutre. Les donneurs d’ordre financiers et les investisseurs suivront de près les conclusions du FMI, alors que plusieurs indicateurs macroéconomiques suscitent des inquiétudes et alimentent l’incertitude sur les marchés.

Les axes d’examen et les attentes

Sur place, les représentants du Fonds devraient évaluer la santé des finances publiques, la soutenabilité de la dette et l’équilibre de la balance des paiements, tout en examinant les perspectives de croissance. Le diagnostic portera également sur les vulnérabilités structurelles qui pèsent sur l’économie et sur les leviers possibles pour renforcer la résilience.

Du côté gabonais, les autorités cherchent vraisemblablement à clarifier leur feuille de route économique et à obtenir un accompagnement technique susceptible de rassurer partenaires et investisseurs. Les discussions avec le FMI pourraient aboutir à des propositions de réformes ciblées et à des modalités d’appui, sans préjuger des décisions finales.

Durant la mission, les équipes rencontreront des responsables gouvernementaux, des acteurs du secteur privé et des représentants de la société civile. Les échanges visent à établir un diagnostic partagé qui servira de base aux échanges techniques et, le cas échéant, à d’éventuels arrangements futurs entre Libreville et l’institution.