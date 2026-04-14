Gabon : le conseil municipal rejette le projet de budget du maire de Libreville, Matthieu Obame Etoughe

Le 9 avril, le conseil municipal de Libreville a infligé un revers politique au maire en refusant le budget qu’il venait de soumettre, le plaçant de facto en position minoritaire. Plusieurs élus n’ont pas hésité à réclamer son départ, estimant que la confiance dans la gestion était rompue.

Le projet présenté par Pierre Matthieu Obame Etoughe portait sur un budget de fonctionnement et d’investissement de 30 milliards de francs CFA — soit environ 45,7 millions d’euros —, ce qui représente une hausse de 5 milliards de francs CFA (près de 7,6 millions d’euros) par rapport à l’exercice précédent.

Les conseillers ont rejeté le document en dénonçant un chiffrage jugé peu fiable et déconnecté de la réalité financière de la mairie. Ils reprochent en particulier une forte augmentation des dépenses de fonctionnement et pointent des zones d’ombre dans l’évaluation des recettes, tandis que des rumeurs circulent sur une multiplication des recrutements au cabinet.

Ce vote prend également une dimension particulière parce que l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) dont fait partie le maire détient l’essentiel des sièges au sein de l’assemblée municipale. L’affaire survient par ailleurs alors que le patron du parti, Brice Clotaire Oligui Nguema, célèbre le premier anniversaire de son accession à la présidence de la République.

Une mairie convoitée et souvent fragilisée

Du côté du maire et de ses soutiens, on explique que la progression des dépenses courantes résulte de la prise en compte de dépenses sociales et d’avantages dus au personnel qui n’avaient pas été réglés, ainsi que de cotisations de retraite à régulariser. Ces éléments, selon eux, justifient une montée ponctuelle des postes budgétaires.

Malgré ces explications, la tension ne retombe pas. Plusieurs élus maintiennent leur demande de départ et appellent à une clarification rapide des postes budgétaires. Notons que le poste de maire de Libreville reste particulièrement stratégique et offre prestige et avantages, ce qui fait que la municipalité est sujette à de fréquentes turbulences. Au cours des cinq dernières années, trois maires ont été évincés dans des contextes de luttes d’intérêts, dont un durant la période de transition conduite par Oligui Nguema.