Frappes sur Kiev : le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit en urgence lundi (officiel)

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira lundi 12 janvier 2026 à la demande de l’Ukraine, a indiqué le programme modifié publié vendredi soir, après des frappes russes massives sur Kiev qui ont en partie privé la capitale de chauffage. « La Russie a atteint un nouveau niveau effroyable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans ses attaques contre les civils et infrastructures civiles en Ukraine », écrit l’ambassadeur d’Ukraine auprès de l’ONU, Andriï Melnyk, dans sa lettre sollicitant la réunion, consultée par l’AFP. Sa requête a été appuyée par six membres du Conseil — France, Royaume‑Uni, Lettonie, Danemark, Grèce et Libéria — ont précisé des sources diplomatiques à l’AFP.