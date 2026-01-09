Frappes russes à Kiev : deux morts, cinq blessés (autorités)
Des frappes russes sur Kiev, survenues dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier 2026, ont fait deux morts et cinq blessés, a annoncé le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, sur Telegram. L’armée de l’air a placé l’ensemble du pays en alerte, signalant une attaque aux missiles russes dont certains engins se dirigeaient vers Kiev.
