France : TotalEnergies renonce à l’appel après condamnation pour pratiques commerciales trompeuses

En Brève

TotalEnergies a annoncé vendredi 24 octobre qu’elle ne ferait pas appel du jugement rendu jeudi 23 octobre à Paris la condamnant pour «pratiques commerciales trompeuses», en raison d’informations susceptibles d’avoir induit en erreur ses clients, notamment sur ses engagements en vue de la neutralité carbone d’ici 2050. Dans une mise au point, le groupe précise que le jugement vise uniquement trois paragraphes relatifs à son scénario pour atteindre la neutralité carbone ; ceux‑ci «seront remplacés par une description factuelle de ce que TotalEnergies a réalisé à ce jour dans la mise en œuvre de sa stratégie multi‑énergies, afin de dissiper tout doute auprès de ses clients».