France : PNF ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale visant Caroline et Jack Lang dans l’affaire Epstein

Vendredi 6 février, le parquet national financier a indiqué à l’AFP avoir lancé une procédure préliminaire visant des faits liés à des opérations de blanchiment assorties d’une fraude fiscale aggravée.

Les investigations ciblent Jack Lang, ancien ministre de la Culture désormais à la tête de l’Institut du monde arabe (IMA), ainsi que sa fille Caroline Lang.

Le PNF précise que la procédure fait suite aux éléments publiés par Mediapart concernant Caroline et Jack Lang, et examine notamment leurs liens financiers allégués avec le financier américain Jeffrey Epstein, reconnu pour des faits à caractère sexuel. Le parquet a par ailleurs confirmé une information initialement révélée par Le Figaro.

Cadre et suite de la procédure

Il s’agit d’une enquête préliminaire, étape destinée à vérifier les accusations et à rassembler des pièces avant de décider d’éventuelles suites judiciaires. Les médias à l’origine des révélations — Mediapart et Le Figaro — ont servi de point de départ à l’ouverture de cette vérification par les magistrats du PNF, qui doivent désormais établir si les éléments recueillis justifient l’ouverture d’une instruction formelle.

