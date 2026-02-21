France : Océane Michelon en or, Julia Simon en argent sur la mass start aux JO-2026

Océane Michelon, 23 ans, a décroché samedi soir la médaille d’or de la mass start (12,5 km) aux Jeux Olympiques, s’imposant sur le pas de tir et la piste d’Anterselva. Cette victoire couronne une performance remarquée de la jeune Française qui s’offre le titre olympique dans la dernière épreuve de biathlon du programme.

Sur le podium, Julia Simon monte sur la deuxième marche, tandis que la Tchèque Tereza Vobornikova prend le bronze, complétant ainsi le trio des meilleures de la mass start.

L’épreuve a mis un terme aux compétitions de biathlon disputées à Anterselva lors de ces Jeux de 2026, bouclant une quinzaine intense pour la discipline sur ce site italien.

Le succès de Michelon parachève un nouveau doublé pour la délégation féminine française, le second après celui enregistré lors de l’épreuve individuelle où Julia Simon avait précédé Lou Jeanmonnot.

Bilan exceptionnel pour le biathlon français

Au total, le biathlon tricolore sort de ces Jeux avec 13 médailles — dont 6 en or, 4 en argent et 3 en bronze — un rassemblement de récompenses qui dépasse largement ses records précédents et souligne la domination française sur la quinzaine olympique.