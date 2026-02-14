France : Neuf personnes mises en examen dans l’escroquerie à la billetterie du Louvre, laissées libres sous contrôle judiciaire

Neuf personnes ont été placées sous le statut de mise en examen dans le dossier relatif à une fraude organisée portant sur la billetterie du musée du Louvre, a indiqué le parquet de Paris vendredi 13 février, selon une information transmise à l’AFP.

Parmi ces mis en examen, une personne a été incarcérée provisoirement à l’issue des réquisitions du parquet, précise le communiqué officiel. Les autres impliqués restent sous le coup d’une procédure judiciaire mais n’ont pas été placés en détention immédiate.

Le dossier concerne une escroquerie ciblant la vente de billets du musée ; l’enquête, conduite par les magistrats parisiens, vise à établir les responsabilités et l’ampleur du système mis en place.

Charges et suite de la procédure

La personne placée en détention a été mise en examen pour plusieurs infractions : escroquerie commise en bande organisée, usage de faux, aide à l’entrée et à la circulation d’un étranger en bande organisée, corruption active, blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs, selon les éléments communiqués par le parquet. Ces qualifications reflètent la gravité et la multiplicité des faits qui lui sont reprochés.

Dans le cadre du droit pénal français, la mise en examen marque l’ouverture formelle d’une information judiciaire et signifie que les juges d’instruction estiment qu’il existe des indices sérieux de culpabilité. La détention provisoire, décidée sur réquisitions du parquet, sert à empêcher toute entrave à l’enquête ou tout risque de fuite pendant l’instruction.

Les investigations se poursuivent afin de préciser le rôle de chacun et de rassembler les preuves complémentaires. Des auditions complémentaires et des expertises financières sont attendues pour éclairer l’organisation supposée de la fraude et les implications éventuelles d’autres personnes dans cette affaire.