France : Mort du militant nationaliste Quentin Deranque — deux nouvelles interpellations, 11 au total

Un couple a été interpellé mercredi matin 18 février dans le cadre de l’enquête portant sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, a indiqué le procureur de Lyon. Ces nouvelles interpellations portent à onze le nombre de personnes placées en garde à vue sur ce dossier.

Selon le parquet, l’homme est soupçonné d’un lien direct avec les faits de violence ayant conduit au décès, tandis que sa compagne serait présumée l’avoir aidé à se soustraire aux poursuites. Tous les deux ont été entendus dans le cadre d’une enquête pour « homicide volontaire ».

Le procureur Thierry Dran a confirmé l’information, précédemment relayée par BFMTV, en précisant que les investigations se déroulaient toujours afin de préciser la chronologie des événements et les responsabilités de chacun.

Les gardes à vue déjà en cours dans cette affaire se voient donc élargies avec ces dernières interpellations, alors que les autorités poursuivent les auditions et les expertises nécessaires à la manifestation de la vérité.

La suite de la procédure

Les personnes arrêtées doivent être entendues par les enquêteurs et les magistrats en charge du dossier ; les investigations comprennent notamment la vérification des alibis et la confrontation des éléments recueillis sur place. Les magistrats n’ont pas communiqué d’autres précisions à ce stade.

L’enquête reste en cours afin d’établir précisément les circonstances du décès et d’évaluer, le cas échéant, les suites judiciaires à engager.