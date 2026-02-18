France : Mort du militant nationaliste Quentin Deranque — deux nouvelles interpellations, 11 au total
Un couple a été interpellé mercredi matin 18 février dans le cadre de l’enquête portant sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, a indiqué le procureur de Lyon. Ces nouvelles interpellations portent à onze le nombre de personnes placées en garde à vue sur ce dossier.
SOMMAIRE
Selon le parquet, l’homme est soupçonné d’un lien direct avec les faits de violence ayant conduit au décès, tandis que sa compagne serait présumée l’avoir aidé à se soustraire aux poursuites. Tous les deux ont été entendus dans le cadre d’une enquête pour « homicide volontaire ».
Le procureur Thierry Dran a confirmé l’information, précédemment relayée par BFMTV, en précisant que les investigations se déroulaient toujours afin de préciser la chronologie des événements et les responsabilités de chacun.
Les gardes à vue déjà en cours dans cette affaire se voient donc élargies avec ces dernières interpellations, alors que les autorités poursuivent les auditions et les expertises nécessaires à la manifestation de la vérité.
La suite de la procédure
Les personnes arrêtées doivent être entendues par les enquêteurs et les magistrats en charge du dossier ; les investigations comprennent notamment la vérification des alibis et la confrontation des éléments recueillis sur place. Les magistrats n’ont pas communiqué d’autres précisions à ce stade.
L’enquête reste en cours afin d’établir précisément les circonstances du décès et d’évaluer, le cas échéant, les suites judiciaires à engager.
