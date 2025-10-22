France : Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, candidate officielle à la présidentielle 2027

En Brève

Marine Tondelier, présidente des Écologistes, a annoncé au Nouvel Obs, mercredi 22 octobre, sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. La désignation officielle par son parti est prévue début décembre, en amont d’une primaire de la gauche en cours de préparation. Âgée de 39 ans et à la tête du mouvement depuis décembre 2022, elle a qualifié sa démarche d’« un acte d’amour pour la France » et déclaré être « convaincue que le chemin existe pour une victoire de notre camp ». Elle devrait être désignée par les Écologistes et se présente pour remporter la primaire, qui compte pour l’heure parmi ses candidats les députés ex-insoumis François Ruffin et Clémentine Autain.

